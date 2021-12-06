إحصائية عمل وزارة المالية بمعابر غزة ليوم أمس الأحد

معبر رفح البري تم

متابعة مغادرة 535 مسافر، وإ

تمام إجراءات جمركية ل224 مسافر وصلوا من الجانب المصري.

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة المالية الفلسطينية إحصائية عمل معابر قطاع غزة ليوم أمس الأحد 5 كانون الأول/ ديسمبر 2021.وأوضحت الوزارة أن معبر كرم أبو سالم التجاري، تم التعامل فيه مع (334) شاحنة، واستيراد عدد 277 شاحنة، وتصدير عدد 46 شاحنة، و11 شاحنات فارغة.أما معبر رفح التجاري، فقد تم استيراد 65 شاحنة تحتوي على أسماك طازجة، أغنام، أجبان وألبان، سميد، أعلاف، سكاكر وحلويات، أسمنت اسود، كاسات ورق، ورق كرتون، طحين، وتصدير أربع شاحنات حديد خردة.وأشارت إلى استمرار إعفاء تسعة أصناف أساسية من الرسوم والضرائب الجمركية، أماوفيما يخص كميات البترول الواردة، تم استيراد 15 شاحنة سولار، واستيراد شاحنة بنزين واحدة، و21 شاحنة غاز طهي، وإدخال 18 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء.