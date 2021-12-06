حمدوك يتسلم رسالة من ولي العهد السعودي حول العلاقات الثنائية





رام الله - دنيا الوطنتسلم عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، رسالة شفهية من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تتعلق بموقف المملكة الثابت والداعم للشعب السوداني واستقرار البلاد.وتلقى حمدوك الرسالة عن طريق، علي حسن بن جعفر السفير السعودي لدى الخرطوم، على هامش لقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح الشعبين.من جهته، أكد علي حسن بن جعفر، استعداد السعودية لاستئناف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يخدم استقرار وازدهار شعبيهما.