كيف عقبت (حماس) على مطالبة "بن غفير" بإطلاق النار على الأسرى الفلسطينيين؟





وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة (حماس)، في تصريح لـ "دنيا الوطن": "إن هذه التصريحات عنصرية، وتؤكد على العقلية الإجرامية الصهيونية التي يتمتع بها قادة الاحتلال، كما أنها تمثل حالة الاحتلال النازية التي تستهدف صمود الأسرى والتحريض عليهم".





وأضاف: "أن سلوك الحكومة وتصريحات القادة على وجه الخصوص تؤكد على أن هذه الحكومة متطرفة تستهدف الشعب الفلسطيني، سواء الأسرى أو خارج شعبنا الفلسطيني".





وأشار القانوع أن تصريحات بن غفير تأتي في إطار الحرب المتصاعدة التي تستهدف شعبنا الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي وكل أحرار العالم إلى أن "يلجموا قادة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس العنصرية والتطرف ضد أبناء الشعب، سواء بالقتل المباشر أو بمسيرات الأعلام أو التحريض المستمر لقتل وإعدام أبناء الشعب وتحديداً الأسرى في سجون الاحتلال".





خاص دنيا الوطن - آية الملاحيعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، على مطالبة إيتمار بن غفير عضو الكنيست العنصري خلال زيارته لمعتقل (عوفر) بإطلاق النار على الأسرى الفلسطينيين.