شؤون فلسطينية

مواجهات في سلواد وقوات الاحتلال تعتقل 8 مواطنين من الضفة

مواجهات في سلواد وقوات الاحتلال تعتقل 8 مواطنين من الضفة
مواجهات الشبان مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين عددا من المواطنين بالضفة المحتلة، فيما اندلعت مواجهات في بلدة سلواد شرق رام الله.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال داهمت قرية برقة شرق رام الله واعتقلت الأسير المحرر خالد نوابيت الذي أمضى سبع سنوات في سجون الاحتلال.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت عبد الغني عوني فارس قبل الإفراج عنه؛ والشاب معتز حامد والشاب عبد الرحمن فارس.

 وشهدت بلدة سلواد مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الذين رشقوا الآليات العسكرية الإسرائيلية بالحجارة.

كما تم اعتقال الأسير المحرر كرم قزاز من دورا جنوب الخليل، إضافة الى 4 مقدسيين من بلدة العيسوية.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن مخابرات وقوات الاحتلال اقتحموا بلدة العيسوية، وانتشروا في أحيائها، ثم داهموا عدة منازل ونفذوا اعتقالات.

وأوضح المركز أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أحمد الافغاني 11 عاما، وصالح أبو عصب، وقاسم درباس، ومحمد مصطفى، وحولتهم للتحقيق في مركز المسكوبية "غرف 4".

وفي السياق ذاته داهمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين في نعلين ودير قديس وخربثا بني حارث وبلعين غرب رام الله وقامت بتفتيشها وتهديدهم.

كذلك أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل بلدة يعبد جنوب جنين ومنعت المواطنين الدخول أو الخروج منها0.

وأجبر المواطنون على سلوك طرق فرعية بعيدة للوصول إلى أماكن عملهم.

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