حركة المجاهدين تعقب على عملية الدهس في طولكرم فجر اليوم الاثنين

رام الله - دنيا الوطنقال مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن عملية الدهس فجر اليوم عمل مقاوم متجدد يرسخ أن الثورة والانتفاضة هي وسبيل الخلاص من الاحتلال.وأضاف عزيز في بيان صحفي: "هذه الدماء المتدفقة التي تسيل على ثرى فلسطين الطاهرة تنبت عزاً وانتصاراً، وترسم طريق التحرير".وأعلنت سلطات الاحتلال صباح اليوم عن استشهاد الفتى محمد نضال موسى (15) عاماً من نابلس متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها، فجر اليوم الإثنين، جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال عقب تنفذه عملية دهس بطولية على حاجز جبارة، الفاصل بين مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية ومناطق الداخل المحتل.