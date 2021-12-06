لجان المقاومة في فلسطين: عملية الدهس بطولكرم رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال

اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين عملية الدهس قرب حاجز جبارة جنوب طولكرم، فجر اليوم الاثنين، رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.



وقالت لجان المقاومة في بيان صحفي: "نبارك عملية الدهس التي تدلل على تمسك أبناء شعبنا بنهج المقاومة والجهاد طريقاً وحيداً لتحرير الأرض والمقدسات ورد العدوان، وندعو شبابنا الثائر إلى مواصلة العمليات البطولية في كل شبر من أرض فلسطين المباركة؛ لأن لغة المقاومة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الصهيوني".





وأضافت: "نتوجه بالتحية والاعتزاز إلى منفذ العملية البطولية وندعو كل شبابنا إلى الاقتداء به لأنه يمثل الصورة الحقيقية للشباب الفلسطيني الذي يسعى لتحرير أرضه ومقدساته والدفاع عن شعبه".





رام الله - دنيا الوطن