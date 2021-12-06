التحالف العربي: إسقاط مُسيرتيْن بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو السعودية



يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية وصفها بـ "المشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء.



وأشار التحالف إلى تدمير ثلاثة مراكز عمليات تابعة لجماعة "أنصار الله" في صنعاء، مؤكداً في الوقت ذاته أن تلك المراكز ارتبطت بإطلاق الصواريخ والمسيرات صباح الأحد.





رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إسقاط طائرتين مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو المملكة.وقال التحالف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية: "استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم والعمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".