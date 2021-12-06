مستوطنون يقتحمون مقام يوسف شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الإثنين، مقام يوسف شرق نابلس، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر أمنية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المقام فجرا، تحت حراسة مشددة من جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية.وفي جنين، اقتحم عشرات المستوطنين، الليلة الماضية، موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، قرب بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنقطة المذكورة، وأدوا طقوسا تلمودية، واحتفلوا بعيد الأنوار العبري "الحانوكاة"، بمشاركة رئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان، وعضو الكنيست أوريت شتروك.