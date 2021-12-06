شؤون فلسطينية

(الجهاد) تبارك عملية الدهس في طولكرم وتدعو لتصعيد العمل المقاوم

(الجهاد) تبارك عملية الدهس في طولكرم وتدعو لتصعيد العمل المقاوم
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية الدهس التي حدثت فجر اليوم على حاجز جبارة جنوب مدينة طولكرم المحتلة، مؤكدةً أن هذه العلمية هي رد طبيعي ومشروع على إعدام الاحتلال للشهيد محمد سليمة في القدس المحتلة.

وقالت (الجهاد) في بيانٍ صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه: "إننا وإذ ننعى الشهيد البطل محمد نضال يونس من بلدة كفر قليل في نابلس منفذ عملية حاجز جبارة البطولية، الذي قدم روحه فداءً لفلسطين على طريق التحرير، فإننا نعتبر أن ما قام به الشهيد محمد يونس هو نهج الثوار الأصيل وسبيل المقاومة الأصوب في الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت الحركة: "أن شعبنا قادر على ممارسة حقه في المقاومة والدفاع عن نفسه أمام الإجرام الصهيوني، ورداً على الاقتحامات اليومية للمقدسات، وسنواصل هذا الحق المقدس حتى التحرير، فمقاومتنا مستمرة والاحتلال إلى زوال بإذن الله".

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