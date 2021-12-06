الاحتلال يغلق مداخل يعبد جنوب غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المداخل المؤدية إلى بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.وأفاد رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على كافة مداخل البلدة، والطرق الفرعية والترابية المؤدية إليها، وأوقفت المركبات وفتشتها، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، واحتجزت عددا من الشبان، واستجوبتهم.وأضاف أن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون، ونصبت عدة حواجز في محيط القرى المجاورة ليعبد.يذكر أن بلدة يعبد تتعرض منذ فترة لاقتحامات متواصلة من قبل الاحتلال، ومداهمة لعشرات المنازل، واعتقالات.