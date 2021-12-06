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قرداحي: ربحت المليون وميقاتي يعتقد أنه ربح المليار بعد اتصال بن سلمان

قرداحي: ربحت المليون وميقاتي يعتقد أنه ربح المليار بعد اتصال بن سلمان
جورج قرداحي وزير الإعلام المستقيل
رام الله - دنيا الوطن
قال جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني المستقيل، مساء أمس، إن نجيب ميقاتي رئيس الحكومة يعتقد أنه ربح المليار وليس المليون بعد الاتصال المباشر مع الأمير محمد بن سلمان، وننتطر النتيجة و"المي تكذب الغطاس".

وأضاف قرداحي في حديثٍ لقناة (الجديد): "لا أعتبر نفسي سياسياً ودخلت السياسة لأخدم بلدي، وأنا ربحت الملايين بعد التضامن الذي حصل معي في لبنان والشعب اللبناني بأكثريته معي بالإضافة لملايين العرب والمغرب العربي".

وتابع: "بالنسبة للسياسية المجال مفتوح وأنا حاضر من جديد لأي نداء من وطني وإذا صار في انتخابات، ولم أكن الاول الذي أقول أن الحرب على اليمن عبثية، والذي أزعجني أني قلتها بكل محبي كصديق للسعودية، وقلتها سابقاً بأكثر من مقابلة ووجهت نداءاً للأمير محمد بن سلمان".

وأكمل قائلاً: "أنا قلت سابقاً أن الأمير محمد بن سلمان يبني الدولة الرابعة في المملكة، وحرر كل شيء ويمكن بقرار منه أن يفرض سلام الشجعان مع اليمن".

كما شدد على أن لبنان يحفظ الجميل للسعودية بسبب وقوفها الدائم إلى جانبه، وهي الشقيقة الكبرى والسند، موجهاً تحية للأمير محمد بن سلمان وأن يعيد النظر بعلاقة وموقفه من لبنان.

ولفت إلى أنه مع الحق ويحاول الدفاع عنه، كما وقف مع المقاومة بسبب دفاعها عن جنوب لبنان وفي الجرود وحتى بذهابها إلى سوريا كانت تدافع عن لبنان.

وبخصوص الحكومة قال: "كنت مفكر إنو نحنا حكومة متضامنة وكنت أنا الساذج" ووزراء خرجوا ليطالبوني بالاستقالة كالمولوي واليض وسلام وناصر ياسين ووليد نصار، هؤلاء لديهم ظروفهم".

وذكر قرداحي: "أحترم الوزير عباس الحلبي وأحبه وسيعرف كيف يدير وزارة الإعلام والقرار لسليمان فرنجية بشأن تعيين بديلاً لي".

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