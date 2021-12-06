(الأونكتاد): 9.3 تريليون دولار التجارة الخارجية للإمارات خلال خمسة عقود

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قاعدة بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات خلال خمسة عقود بلغ قرابة 9,32 تريليون دولار /34,23 تريليون درهم.فيما حقق الميزان التجاري للدولة خلال الفترة من 1971 - 2020 فائضاً بلغ قرابة 1,3 تريليون دولار /4,76 تريليون درهم/، وفق (وام).وأظهرت بيانات (الاونكتاد) تضاعف حجم التجارة الخارجية للإمارات 473 مرة ارتفاعاً من 1,15 مليار دولار /4,2 مليار درهم/ عام 1971 إلى 545,02 مليار دولار /تريليوني درهم / بنهاية العام 2020.وارتفع الرصيد التراكمي لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة من 7.8 مليون دولار /28 مليون درهم/ عام 1971 إلى قرابة 20 مليار دولار /73,46 مليار درهم/ بنهاية عام 2020.وتوزعت التجارة الخارجية خلال خمسة عقود بين الصادرات بنسبة 57% بما قيمته 5,3 تريليون دولار /19,5 تريليون درهم/، و الواردات 43% بقيمة 4,01 تريليون دولار /14,7 تريليون درهم /.وتضاعفت الصادرات الإماراتية 380 ضعفاً، مرتفعة من 0,842 مليار دولار/3.1 مليار درهم/ في العام 1971 إلى 319,3 مليار دولار /1.17 تريلون درهم/ بنهاية 2020، والواردات 730 مرة مرتفعة من 0,309 مليار دولار /1.13 مليار درهم / إلى 225.7 مليار دولار / 828 مليار درهم/ بنهاية العام 2020.وبحسب البيانات، تضاعف حجم التجارة الخارجية بنهاية العقد الأول لتأسيس الاتحاد 28 مرة إلى 32 مليار دولار /117.5 مليار درهم/، وقرابة 33 مرة بنهاية العام 1991 إلى 38,2 مليار دولار /140 مليار درهم/، وحوالي 74 مرة مطلع الألفية الحالية إلى 85,7 مليار دولار /315 مليار درهم/، وبنهاية العقد الرابع 462 مرة إلى 532 مليار دولار /1,9 تريليون درهم/.وتبوأ العام 2019 المركز الأول في قائمة السنوات الأعلى في حجم التجارة الخارجية بقيمة 657,3 مليار دولار /2,4 تريليون درهم/، تلاه العام 2018 بقيمة 649,4 مليار دولار /2,38 تريليون درهم/، والعام 2013 بقيمة 644,8 مليار دولار /2,3 تريليون درهم/، والعام 2014 بقيمة 619 مليار دولار /2.27 تريليون درهم/، والعام 2012 بقيمة 616 مليار دولار /2,26 تريليون درهم/.