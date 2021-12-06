مصر تسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) في مصر، أمس الأحد، إلى 902 إصابة جديدة و45 وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 363162 من ضمنهم 301308 حالة تم شفاؤها، و 20727 حالة وفاة"، وفق (موقع الوزارة).أضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.