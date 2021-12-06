الأردن والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مواجهة التغير المناخي





رام الله - دنيا الوطنرحب أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أمس الأحد، بالمبعوث الخاص للرئيس الأميركي للمناخ جون كيري، مؤكدين على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهم، بما فيها في مجالات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.وأعرب الصفدي عن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن، ودعمها المستمر لمسيرة التنمية الاقتصادية، مؤكداً على أهمية دورها القيادي في جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق السلام والاستقرار، وفق (المملكة).بدوره، أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي أن الأردن حليف قوي ورئيس لبلاده التي تثمن دوره الرئيس وجهوده التي يقودها الملك عبدالله الثاني لتجاوز التحديات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم والشامل.وشدد كيري على دعم الولايات المتحدة الأميركية للمملكة، بما في ذلك في مجالات حماية البيئة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتطوير مصادر الطاقة النظيفة والمياه.