الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة مواطنين ويقتحم عدة بلدات وقرى برام الله

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أربعة مواطنين وفتشت عدداً من المنازل بينها منازل أسرى محررين، خلال حملة اقتحامات واسعة طالت عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة.



ففي بلدة سلواد شمال مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر معتز حامد، وعبد الرحمن فارس، والطالب في جامعة بيرزيت عبد الغني فارس، وفق (وفا).



كما اعتقل جنود الاحتلال المواطن خالد نوابيت من بلدة برقا شمال مدينة رام الله.



واقتحمت قوات الاحتلال كل من قرى وبلدات: نعلين، ودير قديس، وخربثا بني حارث، وبلعين، غرب رام الله، وفتشت منازل المواطنين وعاثت فيها فسادا، وعرف من بين المنازل المقتحمة منزل الأسير المحرر احمد حمودة من قرية خربثا بني حارث، ومنزل اديب أبو رحمة في قرية بلعين.





رام الله - دنيا الوطن