رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن مخطط لبناء حي استيطاني جديد، في بيت صفافا، جنوب شرق القدس المحتلة، ويشمل 473 وحدة استيطانية.وأضافت الصحيفة، أن الحي الجديد، الذي يقوم عليه ما يسمى (مسؤول أملاك الغائبين)، وبلدية الاحتلال في القدس، سيكون مجاورا للحي العربي في بيت صفافا، الذي يعاني من نقص كبير في الأراضي التي تستخدم للبناء، وفق (وفا).وأوضحت أن (اللجنة المحلية للتخطيط والبناء)، ستبحث طلب بلدية الاحتلال لبناء الحي الاستيطاني الجديد، الذي سيمتد على مساحة 38 دونماً في منطقة مفتوحة مجاورة لبيت صفافا.