حسين الشيخ يعلق على مطالبة "بن غفير" بإطلاق النار على الأسرى الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنعلق حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الاثنين، على مطالبة إيتمار بن غفيرعضو الكنيست العنصري خلال زيارته لمعتقل (عوفر) بإطلاق النار على الأسرى الفلسطينيين.وقال الشيخ في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "عضو الكنيست العنصري بن غفير أثناء زيارته إلى معتقل عوفر يطالب السجانين باطلاق النار على الأسرى الفلسطينيين، تصعيد يميني خطير بتشريع الإعدام للأسرى".وأضاف الشيخ: "حكومة إسرائيل تعطي مساحة واسعة للمتطرفين والعنصريين ودعوات القتل والإعدام للفلسطينيين".في وقت سابق، قال بن غفير في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تجولت اليوم مع أعضاء لجنة الأمن الداخلي في سجن عوفر، واستمعت باستفاضة إلى المراجعة التي قدمتها مفوضة مصلحة السجون بشأن حالة السجون وعدم قدرتهم على التعامل مع الأسرى الفلسطينيين" على حد زعمه.وأضاف: "نحتاج غطاء يفوض مصلحة السجون بإطلاق النار على الأسرى والقتل".