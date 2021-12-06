دولي

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين بحادث سير في المكسيك

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين بحادث سير في المكسيك
جانب من الحادث
رام الله - دنيا الوطن
كشف الحرس الوطني المكسيكي، فجر اليوم الاثنين، عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرون، إثر صدم شاحنة 15 سيارة في ولاية كواهويلا شمالي البلاد.

وقال الحرس في بيان له نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن الحادث وقع على طريق ماتوالا سالتيلو السريع، حيث صدمت شاحنة 15 سيارة صغيرة، مما تسبب في مقتل 5 أشخاص وجرح 15 آخرين".

فيما وصل فرق من الأطباء ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث، وتم حظر حركة المرور على الطريق السريع.

وفتحت السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، فيما لم يتم الإعلان عن المعلومات حول أسبابه بعد.

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