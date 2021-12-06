الأرجنتين رصد أول حالة للإصابة بمتحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، أمس الأحد، عن رصد أول حالة إصابة بمتحور (أوميكرون) لفيروس كورونا في البلاد.جاء ذلك في بيان للوزارة، قائلةً: "في 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري أكد معمل التحكم الوطني تسجيل أول حالة للإصابة بمتحور (أوميكرون) في الأرجنتين لدى مسافر قادم من جنوب إفريقيا".وأضافت الوزارة: "أن المواطن الأرجنتيني كان عائدا من جنوب إفريقيا عبر الولايات المتحدة ودخل أراضي البلاد في 30 نوفمبر الماضي"، لافتةً إلى أن اختباري (كورونا) أجريا عليه قبل إقلاعه وبعد وصوله إلى البلاد أظهرت نتائج سلبية.وكانت السلطات الأرجنتينية أدخلت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلزامية الخضوع للحجر الصحفي لكل المسافرين الذين زاروا جنوب إفريقيا قبل 14 يوماً من دخولهم الأراضي الأرجنتينية.