الطقس: أجواء غائمة ولا تغير على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً وبارداً، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، والبحر حفيف ارتفاع الموج.والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الأربعاء، تتأثرالبلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع اعتباراً من ساعات المساء والليل سقوط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها إلى 70 كم/ساعة تكون مثيرة للغبار أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.والخميس، يستمر تأثرالبلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.