إصابة مجند بجروح خطيرة في عملية دهس جنوب طولكرم واستشهاد المنفذ

في السياق، نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو (كنيست)، رام بن باراك، قوله: إن حماس والجهاد الإسلامي يشجعان على تنفيذ العمليات في الضفة الغربية.





وقال: إننا في خضم موجة عمليات لكن يمكن السيطرة عليها من خلال المعلومات ومن ثم إحباطها.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن العملية أسفرت عن إصابة مجند بجراح خطيرة.