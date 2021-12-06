إصابة مجند بجروح خطيرة في عملية دهس جنوب طولكرم واستشهاد المنفذ
استشهد فلسطيني متأثراً بجراح أصيب لها فجر اليوم الاثنين، إثر إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال جنوب مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، بزعم تنفيذ عملية دهس.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن العملية أسفرت عن إصابة مجند بجراح خطيرة.
في السياق، نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو (كنيست)، رام بن باراك، قوله: إن حماس والجهاد الإسلامي يشجعان على تنفيذ العمليات في الضفة الغربية.
وقال: إننا في خضم موجة عمليات لكن يمكن السيطرة عليها من خلال المعلومات ومن ثم إحباطها.
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