شؤون فلسطينية

رضوان: حماس بانطلاقتها الـ34 تؤكد على تمسكها بثوابت الامة وان القدس عاصمة أبدية لفلسطين

رضوان: حماس بانطلاقتها الـ34 تؤكد على تمسكها بثوابت الامة وان القدس عاصمة أبدية لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن حماس في انطلاقتها الـ34، تؤكد على تمسكها بثوابت الامة والشعب الفلسطيني، والقدس عاصمة ابدية لفلسطين، وبحرير أسرانا وفلسطين من بحرها الى نهرها، والمقاومة كخيار استراتيجي، وهو الأقصر والامثل لتحرير فلسطين وتحقيق حق العودة".

وأضاف رضوان: "نؤكد على تمسكنا بخيار المقاومة وبوحدة أبناء شعبنا الفلسطيني، فحماس في الذكرى الـ34 تؤكد حرصها على امتداد العلاقات الفلسطينية لترتقي من الفلسطينية الفلسطينية الى الفلسطينية العربية الى الفلسطينية الإسلامية الى الأممية العالمية، لأننا أصحاب قضية عادلة".

وأشار القيادي في حركة حماس، إلى أن حركته تؤكد في هذه الذكرى التي وضعت لها عنوانا، وهو القدس، وأنها تدافع عنها، وأنها طريق التحرير، مؤكدا في الوقت ذاته أن حركته لن تتخلى عن هذه القضية حتى تحرير القدس وتحقيق حق العودة.

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