شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تثمن قرار الكويت الذي يحظر دخول السفن المحملة ببضائع من وإلى إسرائيل

"الديمقراطية" تثمن قرار الكويت الذي يحظر دخول السفن المحملة ببضائع من وإلى إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار الوزاري لدولة الكويت الذي حظر دخول السفن المحملة ببضائع من وإلى دولة الاحتلال الإسرائيلية، عبر مياه الكويت الإقليمية، وكذلك  حظر الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية  من تسجيل أي طلبات تصريح لدخول سفن أجنبية موجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية.

وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن القرار يشمل أيضا إحالة كل من يخالف هذا القرار إلى التحقيق، حيث صدر هذا القرار بعد تأكيد سفير الكويت لدى الأمم المتحدة على دعم بلاده للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية غير القابلة للتصرف.

وتعتبر دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا القرار يؤكد على موقف دولة الكويت الرافض للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية، في وجه موجة التطبيع بين بعض الأنظمة العربية مع دولة الإحتلال الإسرائيلية، ورفضا للإملاءات الأميركية التي تشجع على التطبيع، ما يزيد من الغطرسة الإسرائيلية، وإنتهاكاتها للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية.

وتدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدول العربية إلى سن قوانين تجرم التطبيع، والعودة إلى قرار المقاطعة الصادر عن جامعة الدول العربية، والوقوف ضد كل موجات التطبيع التي تستهدف شعوب ومقدرات المنطقة العربية.

أخبار ذات صلة

يائير لابيد للجيش: كونوا مستعدين لجميع التحديات في الجبهة الجنوبية

يائير لابيد للجيش: كونوا مستعدين لجميع التحديات في الجبهة الجنوبية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: جهود مكثفة لتوحيد الصف الفلسطيني ضد الاحتلال

"العربية الفلسطينية": جهود مكثفة لتوحيد الصف الفلسطيني ضد الاحتلال

رام الله: الشرطة تعتقل شخصين صادر بحقهما أوامر حبس بقيمة أربعة وربع مليون شيكل

رام الله: الشرطة تعتقل شخصين صادر بحقهما أوامر حبس بقيمة أربعة وربع مليون شيكل

حماس تُعلق على مسيرة &#34;الأعلام الإسرائيلية&#34; في اللد والرملة

حماس تُعلق على مسيرة "الأعلام الإسرائيلية" في اللد والرملة

سفارة فلسطين في مصر تصدر تنويهاً للمواطنين المتواجدين بالعريش

سفارة فلسطين في مصر تصدر تنويهاً للمواطنين المتواجدين بالعريش

بن غفير يدعو لإيجاد غطاء يفوض مصلحة السجون بإطلاق النار على الأسرى

بن غفير يدعو لإيجاد غطاء يفوض مصلحة السجون بإطلاق النار على الأسرى

شاهد: عشرات المستوطنين يرفعون &#34;الأعلام الإسرائيلية&#34; في مدينة اللد

شاهد: عشرات المستوطنين يرفعون "الأعلام الإسرائيلية" في مدينة اللد

الفسفوس خلال زيارته ضريح عرفات: الأسرى يعانون ظروفاً صعبة خاصة المرضى منهم

الفسفوس خلال زيارته ضريح عرفات: الأسرى يعانون ظروفاً صعبة خاصة المرضى منهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: جهود مكثفة لتوحيد الصف الفلسطيني ضد الاحتلال

"العربية الفلسطينية": جهود مكثفة لتوحيد الصف الفلسطيني ضد الاحتلال

رام الله: الشرطة تعتقل شخصين صادر بحقهما أوامر حبس بقيمة أربعة وربع مليون شيكل

رام الله: الشرطة تعتقل شخصين صادر بحقهما أوامر حبس بقيمة أربعة وربع مليون شيكل

أكثر من 22 اقتحاما &#34;للأقصى&#34; ومنع رفع الأذان 47 وقتا في &#34;الابراهيمي&#34; الشهر الماضي

أكثر من 22 اقتحاما "للأقصى" ومنع رفع الأذان 47 وقتا في "الابراهيمي" الشهر الماضي

غداً.. الاحتلال يعقد جلسة للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 111 يوماً

غداً.. الاحتلال يعقد جلسة للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 111 يوماً

اليوم الأحد.. 465 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

اليوم الأحد.. 465 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

القبض على مشتبه فيه بعدة قضايا ضبط وتجارة للمواد المخدرة بضواحي القدس

القبض على مشتبه فيه بعدة قضايا ضبط وتجارة للمواد المخدرة بضواحي القدس

الاحتلال يحرم العشرات من عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم في سجن (عوفر)

الاحتلال يحرم العشرات من عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم في سجن (عوفر)

غزة: أطباء جراحة المخ والأعصاب ينجحون بإجراء عملية استئصال ورم دماغي لمريضة بوضعية الجلوس

غزة: أطباء جراحة المخ والأعصاب ينجحون بإجراء عملية استئصال ورم دماغي لمريضة بوضعية الجلوس

منوعات

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

الممثل الأمريكي جورج كلوني يرفض مبلغ خيالي مقابل العمل ليوم واحد

الممثل الأمريكي جورج كلوني يرفض مبلغ خيالي مقابل العمل ليوم واحد

شاهد: لحظة وصول جاستين بيبر وزوجته إلى السعودية لإحياء حفل ضخم

شاهد: لحظة وصول جاستين بيبر وزوجته إلى السعودية لإحياء حفل ضخم

بطريقة رومانسية.. طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بطريقة رومانسية.. طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد زوجته

فنانة إماراتية تدعم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها &#34;المهم تكون مرتاحة&#34;

فنانة إماراتية تدعم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها "المهم تكون مرتاحة"

ياسمين عبد العزيز لزوجها &#34;قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله&#34;

ياسمين عبد العزيز لزوجها "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"

أحلام توقف فرقتها الموسيقية عن العزف خلال حفلها.. ما السبب؟

أحلام توقف فرقتها الموسيقية عن العزف خلال حفلها.. ما السبب؟

حمو بيكا يحصل على هدية ثمينة من السعودية.. ما هي؟

حمو بيكا يحصل على هدية ثمينة من السعودية.. ما هي؟

شيرين تصدم الجمهور في أول ظهور لها بعد انفصالها

شيرين تصدم الجمهور في أول ظهور لها بعد انفصالها

حسن الرداد يوجه رسالة إلى سمير غانم &#34;إيمي أمانة برقبتي&#34;

حسن الرداد يوجه رسالة إلى سمير غانم "إيمي أمانة برقبتي"

عربي

شاهد: السيسي يكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى

شاهد: السيسي يكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى

الرئيس اللبناني: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ

الرئيس اللبناني: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ

البرهان: مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة

البرهان: مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة

بدءًا من الغد.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية تستمر لخمسة أيام

بدءًا من الغد.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية تستمر لخمسة أيام