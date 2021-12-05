يائير لابيد للجيش: كونوا مستعدين لجميع التحديات في الجبهة الجنوبية

في سياق آخر، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين، قرر إعادة طائرات "F-15" إلى النشاط العملياتي الكامل اعتبارًا من يوم غد، بعد وقفها بسبب العطل الذي حدث في إحدى الطائرات يوم الجمعة.

وأضاف: "يعمل قادة وجنود الجيش ليل نهار حتى يتمكن الإسرائيليون من النوم بسلام وأمان".