يائير لابيد للجيش: كونوا مستعدين لجميع التحديات في الجبهة الجنوبية
زار وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال، وتلقى إحاطة عملياتية من الجنرال اليعازر توليدانو.
وقال وفق ما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "كونوا مستعدين لجميع التحديات في الجبهة الجنوبية".
وأضاف: "يعمل قادة وجنود الجيش ليل نهار حتى يتمكن الإسرائيليون من النوم بسلام وأمان".
في سياق آخر، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين، قرر إعادة طائرات "F-15" إلى النشاط العملياتي الكامل اعتبارًا من يوم غد، بعد وقفها بسبب العطل الذي حدث في إحدى الطائرات يوم الجمعة.
التعليقات