"العربية الفلسطينية": جهود مكثفة لتوحيد الصف الفلسطيني ضد الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنكشف سليم البرديني، الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، عن جهود مكثفة تبذل لتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا:"الاحتلال يواصل سياسته التعسفية في ظل صمت دول".جاء ذلك خلال استقباله محمد حسن كنعان رئيس الحزب القومي العربي والوفد المرافق له*، وكان في استقبالهم عدد من اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة.هذا ورحب الامين العام بالوفد مؤكدا على اهمية الزيارة في تدعيم اوصال العلاقة بين الجبهة والحزب القومي العربي مشددا ان شعبنا بكافة مكوناته يقف يدا واحدة ضد الاحتلال الاستعماري السرطاني الذي زرع في جسد امتنا العربية.وقال الامين العام تحل علينا ذكرى انتفاضة الحجارة عام 1978 وما زال الجرح نازف ولا زال شعبنا يواجه شتى صنوف البطش والعدوان من الاحتلال على مرأى ومسمع العالم ، موضحاً ان إستمرار حكومة الاحتلال بتصعيد سياسة الضم وسرقة الأراضي الفلسطينية ومحاولتها فصل القدس عن محيطها الفلسطيني بالضفة الغربية ومصادقتها على بناء الوحدات السكنية الاستيطانية في منطقة (E1) الواقعة شرقي القدس المحتلة يعد استهزاء بالشرعية الدولية ومؤسساته الدولية، محذرا من خطورة طرح حكومة الاحتلال مناقصات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي مطار قلنديا بالقدس المحتلة ، التي تستخدمها حكومة الاحتلال للهروب خطوة نحو الامام للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفرض تغيير ديمغرافي في المدينة لصالح الاحتلال ، كما لها من تداعيات خطيرة على الأرض وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني وفصل الضفة الغربية وتحويلها الى كنتونات صغيرة.وتوجه الأمين العام بعظيم التحية لأهلنا في الشيخ جراح وحي البستان وبطن الهوى وكافة احياء القدس على صمودهم الاسطوري بوجه الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين يحاولون عبثاً احكام سيطرتهم على المدينة المقدسة واسكات الصوت الفلسطيني المتمسك بارضه وهويتها العربية، مؤكداً ان كافة الخيارات مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني وأنه متمسك بحقوقه الوطنية الثابتة حتى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسوشدد الأمين العام أنّ سواعد أبناء شعبنا في الداخل المحتل التي تتحدّى الاحتلال الإسرائيلي وأدوات قمعه ستبقى خزانًا لا ينضب لانتفاضة شعبنا وثورته على امتداد الوطن المحتل والشوكة المغروسة في حلق الاحتلال حتى تحقيق أهداف شعبنا الوطنية، موجهاً التحية لجماهير شعبنا في الداخل المحتل الذين يواصلون الوقوف يدا واحدة في مواجهة جرائم الاحتلال المتواصلة وتواطؤه في انتشار الجريمة المنظمة بالداخل المحتل، وهجمته وقمعه المتواصل للمتظاهرين.من جانبه أكد السيد محمد حسن كنعان رئيس الحزب القومي العربي على اهمية تعزيز اوصال العلاقة بين الجبهة والحزب في وجه التحديات والظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني.