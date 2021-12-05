رام الله: الشرطة تعتقل شخصين صادر بحقهما أوامر حبس بقيمة أربعة وربع مليون شيكل



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة المحافظة قبضت على شخص لصدور ثلاثة أوامر حبس بحقه لعدم دفع الدين بمبالغ مالية بقيمة مليون وربع شيكل وهو مطلوب للعدالة منذ ثلاث سنوات.



وبذات السياق وبالتنسيق مع فرع شرطة الحراسات في شرطة المحافظة تم القبض على شخص آخر لصدور خمسة أوامر حبس بحقه بقيمة ثلاثة ملايين، وهو مطلوب للعدالة منذ سنة ونصف.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهما لحين إحالتهما لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على شخصين صادر بحقهما أوامر حبس بقيمة أربعة وربع مليون شيكل، في رام الله.