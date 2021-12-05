بن غفير يدعو لإيجاد غطاء يفوض مصلحة السجون بإطلاق النار على الأسرى

دعا عضو (كنيست) المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، لإيجاد غطاء يفوض مصلحة السجون بإطلاق النار على الأسرى.





وقال في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "تجولت اليوم مع أعضاء لجنة الأمن الداخلي في سجن (عوفر)، واستمعت باستفاضة إلى المراجعة التي قدمتها مفوضة مصلحة السجون بشأن حالة السجون في البلاد والعمل المقدس للسجانين الذين يواجهون أسوأ أعدائنا وعدم قدرتهم على التعامل مع الإرهابيين في ظل غياب القوانين".





وأضاف: "نحتاج غطاء يفوض مصلحة السجون بإطلاق النار والقتل في المواقف التي تهدد حياة السجانين".

رام الله - دنيا الوطن