شاهد: مسيرة "الأعلام الإسرائيلية" تنطلق نحو مدينتي اللد والرملة





وقال بن غفير: "بعد التهديدات في القدس، حمـاس تهددنا اليوم في اللد والرملة، نقول لهم إننا لا نخاف من تهديداتهم، من يزعجه علم إسرائيل فليرحل من هنا"، وفق تعبيره.





وتقول (القناة 14) الإسرائيلية، إن الهدف من "مسيرة الأعلام" الجارية حاليا في اللد والرملة "دعم ومساندة اليهود الذين يعيشون في المنطقة، والتلويح بفخر بـ الأعلام الإسرائيلية التي أحرقت وأهينت خلال عملية حارس الأسوار من قبل العرب".























رام الله - دنيا الوطنانطلقت مساء اليوم، مسيرة الأعلام الإسرائيلية، نحو مدينتي اللد والرملة، في أراضي عام 48، فيما يشارك فيها عضو (كنيست) المتطرف، إيتمار بن غفير.