شؤون فلسطينية

الفسفوس خلال زيارته ضريح عرفات: الأسرى يعانون ظروفاً صعبة خاصة المرضى منهم

الفسفوس خلال زيارته ضريح عرفات: الأسرى يعانون ظروفاً صعبة خاصة المرضى منهم
رام الله - دنيا الوطن
قال الأسير المحرر كايد الفسفوس: "إن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون ظروفا صعبة، خاصة المرضى منهم"، مشددا على ضرورة دعمهم والوقوف إلى جانبهم للتخفيف من معاناتهم.

وأضاف الفسفوس، خلال زيارته ضريح الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات وقراءة الفاتحة على روحه، مساء اليوم الأحد: "إن الأسرى قدموا أبرز نماذج الوفاء والعطاء والتضحية خاصة المرضى والذين يضربون عن الطعام، متمنيا الانتصار للأسرى المتبقين المضربين عن الطعام"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي إن انتصار الأسرى في إضرابهم عن الطعام وعلى رأسهم الأسير المحرر الفسفوس "هو تعبير عن إرادة شعبنا الصلبة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفا: "سنصمد في وجه المحتل، وعلى رأس الصامدين الأسير فؤاد الشوبكي، والأسير المحرر كايد الفسفوس الذي أعطى درسا آخر أننا أقوياء بعزيمة أسرانا".

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