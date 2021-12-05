وصول الرئيس عباس إلى الجزائر في زيارة رسمية

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، العاصمة الجزائرية، في زيارة رسمية.وكان في استقبال الرئيس عباس، على أرض مطار هواري بومدين الـدولي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس، ثم حيا الرئيس، أعضاء الوفد الجزائري، وعزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والجزائري، ثم استعرض الرئيس تشكيلة من الحرس الجمهوري وتشكيلة من القوات الثلاث للجيش الوطني الشعبي.وحيا الرئيس عباس، أعضاء السلك الدبلوماسي، ثم بعد استراحة قصيرة في الصالة الشرفية توجه الرئيس إلى مقر إقامته.ويرافق الرئيس كل من: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة.