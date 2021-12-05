السودان: قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة في غرب دارفور

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام سودانية أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح في اشتباكات مسلحة بمدينة كرينك الواقعة على بعد 70 كيلومترا شرق مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.ونقل موقع (سودان نيوز) عن مصدر رسمي أن اشتباكات بين مسلحين من القبائل العربية وآخرين يعتقد انتسابهم للحركات المسلحة، اندلعت مساء السبت في سوق كرينك، ما أوقع 4 قتلى و5 جرحى.وأفاد موقع "دارفور 24" بأن حصيلة الضحايا ارتفعت اليوم الأحد إلى 8 قتلى 20 مصابا، بعد تجدد الاشتباكات صباح الأحد بهجوم على منطقة كرينك، وسمع دوي إطلاق أسلحة خفيفة وثقيلة بينما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.وقال المدير التنفيذي لمحلية كرينك ناصر الزين إن كرينك تشهد منذ صباح الأحد اشتباكات وهجوم من كافة الجبهات وحصار محكم من كل الاتجاهات، وإن الاشتباكات لا تزال مستمرة.وأشار الموقع إلى أن رتلا من السيارات العسكرية التابعة لقوات التحالف السوداني الذي يقوده والي غرب دارفور خميس عبدالله تحرك صوب مدينة كرينك.وأعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، توجهه إلى الإقليم في زيارة عاجلة بسبب تصاعد النزاعات القبلية.وكتب مناوي عبر "تويتر": "وصلنا قبل قليل إلى مدينة نيالا (مركز ولاية جنوب دارفور) حيث نأمل وضع خارطة طريق لحل مشكلة الصراع القبلي وترسيخ ثقافة السلام".ومن آن إلى آخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.