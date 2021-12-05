شؤون فلسطينية

أكثر من 22 اقتحاما "للأقصى" ومنع رفع الأذان 47 وقتا في "الابراهيمي" الشهر الماضي

أكثر من 22 اقتحاما "للأقصى" ومنع رفع الأذان 47 وقتا في "الابراهيمي" الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إنها وثقت 22 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما تم منع رفع الأذان في الحرم الابراهيمي 47 وقتا.

وأكدت "الأوقاف" في تقريرها الشهري، استمرار حملة التحريض على الأقصى، خاصة في عيد "الأنوار" العبري، والدعوات التي أطلقتها الجماعات المتطرفة على اختلاف مسمياتها لبناء "الهيكل" المزعوم مكانه.

وتطرقت إلى شروع منظمة (إلعاد) الاستيطانية، ببناء منشأة حديدية مطلّة على المصلى القبلي من الأقصى، في اطار اغراق المنطقة المحيطة به ببنايات احتلالية؛ لتغيير وجه المكان العربي الاسلامي، ومشروع "كيدم" الاستيطاني، المشروع الأضخم المطل على الأقصى مباشرة، وطرح شركة هندسية اسرائيلية مخططا لتغيير شكل الجدار الغربي "لحائط البراق".

وأشارت إلى أن الشهر الماضي شهد مواصلة الاحتلال ابعاد العديد من المواطنين عن الأقصى، واستدعاء موظف لجنة الإعمار محسن المحتسب للتحقيق، بسبب وضعه الإسمنت في فراغ بين إحدى بلاطات المسجد الأقصى، ومنع شرطة الاحتلال، موظفي لجنة الإعمار في الأقصى، من صيانة تمديدات الكهرباء في مصلى قبة الصخرة المشرفة.

وتناول التقرير اطلاق "لجنة التعليم" في الكنيست الإسرائيلية دعوات لإدراج المسجد الأقصى كموقع إلزامي على جدول زيارات المدارس الإسرائيلية، ومقترحات "جماعات الهيكل" المتطرفة بفتح الأقصى لليهود خلال شهر رمضان المبارك دون إغلاق في أي يوم؛ بما يمهد لاحتفال المتطرفين بـ"عيد الفصح العبري" في الأقصى، في الأسبوع الثالث من الشهر الفضيل.

وتطرق التقرير إلى اقتراح منظمة "بيدينو" المتطرفة، بزيادة عدد أبواب الأقصى المخصصة للاقتحامات الصهيونية، ومطالبة منظمة "نساء الهيكل" بزيادة أوقات الاقتحامات خلال فترة ما بعد الظهر، وإغلاق الأقصى أمام المسلمين في الأعياد اليهودية الكبيرة، وبحث إمكانية فتح الأقصى للاقتحامات في أيام السبت، والمطالبة بتغيير اسم باب المغاربة بشكل رسمي إلى "بوابة هليل"، وتوسعته.

وبين التقرير حجم الخراب الذي طال المقبرة اليوسفية من قبل بلدية الاحتلال، وتسييجها واحاطتها بالكاميرات، وفرش أرضها بالعشب، لتكون مرتعا لسوائب المستوطنين.

ورصدت الوزارة قيام مستوطنين بنصب شمعدان ضخم في ساحة "حائط البراق" لمناسبة "عيد الأنوار"، وآخر على مسجد النبي صومئيل.

وفيما يتعلق بالحرم الابراهيمي الذي يتعرض لشتى انواع التهويد والحصار، أشار التقرير إلى مواصلة سلطات الاحتلال أعمال الحفريات في ساحاته، إضافة إلى رفع علم إسرائيل على سطحه، ونصب شمعدان كبير في الأعياد اليهودية.

وتناول التقرير اعتداء المستوطنين على مقام "يقين" الأثري في بلدة نعيم شرق الخليل، واخطار الاحتلال بمنع ترميمه.

وأشار إلى هدم قوات الاحتلال أحد المساجد في قرية دوما جنوب نابلس، وحفر خندق بأرض وقفيه في أريحا، بعمق حوالي 2.5 متر، وبعرض حوالي 1.5 متر، وبطول حوالي 400 متر.

وقال وكيل وزارة الأوقاف حسام ابو الرب، إن المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي يواجهان تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق في ظل زيادة معدلات الاقتحام، والتهويد، من قبل الجماعات الاستيطانية.

وبين ان خطط الاحتلال من شرعنة الرحلات المدرسية للأقصى، والصلوات الصامتة، وجملة التهديدات وحملات التحريض تستدعي وقفة جادة وسريعة لإنقاذ الأقصى والابراهيمي، مؤكدا أن الاجراءات والقرارات الإسرائيلية لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة دفاعهم عن مقدساتهم، مهما بلغت الهجمة الإسرائيلية الشرسة بحق القدس والأقصى وباقي المقدسات.

أخبار ذات صلة

الفسفوس خلال زيارته ضريح عرفات: الأسرى يعانون ظروفاً صعبة خاصة المرضى منهم

الفسفوس خلال زيارته ضريح عرفات: الأسرى يعانون ظروفاً صعبة خاصة المرضى منهم

المالية بغزة تصدر تصريحاً حول صرف بدل المواصلات ودفعة الراتب الخاص بالموظفين

المالية بغزة تصدر تصريحاً حول صرف بدل المواصلات ودفعة الراتب الخاص بالموظفين

وصول الرئيس عباس إلى الجزائر في زيارة رسمية

وصول الرئيس عباس إلى الجزائر في زيارة رسمية

جامعة بيرزيت: التعليم غداً الاثنين سيكون &#34;عن بعد&#34; بشكل كامل

جامعة بيرزيت: التعليم غداً الاثنين سيكون "عن بعد" بشكل كامل

الإغاثة الزراعية تؤكد على أهمية العمل التطوعي في تعزيز صمود المجتمع الريفي

الإغاثة الزراعية تؤكد على أهمية العمل التطوعي في تعزيز صمود المجتمع الريفي

غداً.. الاحتلال يعقد جلسة للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 111 يوماً

غداً.. الاحتلال يعقد جلسة للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 111 يوماً

اليوم الأحد.. 465 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

اليوم الأحد.. 465 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يحرم عشرات عائلات الأسرى من زيارة أبنائها في سجن (عوفر)

الاحتلال يحرم عشرات عائلات الأسرى من زيارة أبنائها في سجن (عوفر)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أكثر من 22 اقتحاما &#34;للأقصى&#34; ومنع رفع الأذان 47 وقتا في &#34;الابراهيمي&#34; الشهر الماضي

أكثر من 22 اقتحاما "للأقصى" ومنع رفع الأذان 47 وقتا في "الابراهيمي" الشهر الماضي

غداً.. الاحتلال يعقد جلسة للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 111 يوماً

غداً.. الاحتلال يعقد جلسة للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 111 يوماً

القبض على مشتبه فيه بعدة قضايا ضبط وتجارة للمواد المخدرة بضواحي القدس

القبض على مشتبه فيه بعدة قضايا ضبط وتجارة للمواد المخدرة بضواحي القدس

الاحتلال يحرم العشرات من عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم في سجن (عوفر)

الاحتلال يحرم العشرات من عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم في سجن (عوفر)

غزة: أطباء جراحة المخ والأعصاب ينجحون بإجراء عملية استئصال ورم دماغي لمريضة بوضعية الجلوس

غزة: أطباء جراحة المخ والأعصاب ينجحون بإجراء عملية استئصال ورم دماغي لمريضة بوضعية الجلوس

غداً.. الاحتلال يعقد جلسة للأسير هشام أبو هواش

غداً.. الاحتلال يعقد جلسة للأسير هشام أبو هواش

بعد أحداث العربية الامريكية.. مجلس رؤساء الجامعات يتخذ عدة قرارات خاصة بالطلبة

بعد أحداث العربية الامريكية.. مجلس رؤساء الجامعات يتخذ عدة قرارات خاصة بالطلبة

الزعنون: دورة المجلس المركزي المقبلة فرصة لكسر محددات الوضع القائم وقيوده

الزعنون: دورة المجلس المركزي المقبلة فرصة لكسر محددات الوضع القائم وقيوده

منوعات

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

الممثل الأمريكي جورج كلوني يرفض مبلغ خيالي مقابل العمل ليوم واحد

الممثل الأمريكي جورج كلوني يرفض مبلغ خيالي مقابل العمل ليوم واحد

شاهد: لحظة وصول جاستين بيبر وزوجته إلى السعودية لإحياء حفل ضخم

شاهد: لحظة وصول جاستين بيبر وزوجته إلى السعودية لإحياء حفل ضخم

بطريقة رومانسية.. طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بطريقة رومانسية.. طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد زوجته

فنانة إماراتية تدعم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها &#34;المهم تكون مرتاحة&#34;

فنانة إماراتية تدعم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها "المهم تكون مرتاحة"

ياسمين عبد العزيز لزوجها &#34;قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله&#34;

ياسمين عبد العزيز لزوجها "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"

أحلام توقف فرقتها الموسيقية عن العزف خلال حفلها.. ما السبب؟

أحلام توقف فرقتها الموسيقية عن العزف خلال حفلها.. ما السبب؟

حمو بيكا يحصل على هدية ثمينة من السعودية.. ما هي؟

حمو بيكا يحصل على هدية ثمينة من السعودية.. ما هي؟

شيرين تصدم الجمهور في أول ظهور لها بعد انفصالها

شيرين تصدم الجمهور في أول ظهور لها بعد انفصالها

حسن الرداد يوجه رسالة إلى سمير غانم &#34;إيمي أمانة برقبتي&#34;

حسن الرداد يوجه رسالة إلى سمير غانم "إيمي أمانة برقبتي"

عربي

شاهد: السيسي يكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى

شاهد: السيسي يكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى

الرئيس اللبناني: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ

الرئيس اللبناني: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ

البرهان: مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة

البرهان: مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة

بدءًا من الغد.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية تستمر لخمسة أيام

بدءًا من الغد.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية تستمر لخمسة أيام