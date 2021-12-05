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جامعة بيرزيت: التعليم غداً الاثنين سيكون "عن بعد" بشكل كامل

جامعة بيرزيت: التعليم غداً الاثنين سيكون "عن بعد" بشكل كامل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة بيرزيت مساء اليوم الأحد، بأن التعليم غداً الاثنين، الموافق 6 كانون أول/ديسمبر 2021، سيكون "عن بعد" بالكامل، مشددة على أنه لن تعقد أي نشاطات للطلبة داخل الجامعة، على أن تفتح الجامعة أبوابها للطلبة يوم الثلاثاء، والذي سيكون مخصصاً للامتحانات، كما تم الإعلان عنه سابقاً.

جاء ذلك في ظل استمرار الجهود لاحتواء الاشكال الذي نشأ بين مجموعة من الطلبة خلال الأيام الماضية، ومع السعي لعودة الأمور لطبيعتها قريباً.

وتجدد الجامعة دعوتها للالتزام بالأنظمة والقوانين، في ظل التحديات والصعوبات الجمة المحيطة، وتؤكد على مساءلة التجاوزات والخروقات بغض النظر عن مرتكبيها.

ودعت جميع مكونات أسرتها إلى الاطلاع بمسؤولياتهم تجاه ديمومة الجامعة كفضاء وطني تعددي، تصان فيه الحريات والحق في التعبير، وتستمر فيه الجامعة منارة للعلم والمعرفة، كما كانت وستبقى.

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