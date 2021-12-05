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القبض على مشتبه فيه بعدة قضايا ضبط وتجارة للمواد المخدرة بضواحي القدس

القبض على مشتبه فيه بعدة قضايا ضبط وتجارة للمواد المخدرة بضواحي القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم على مشتبه فيه بعدة قضايا ضبط وتجارة للمواد المخدرة في ضواحي القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن قوة من فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة تساندها قوة من مركز شرطة جنوب شرق القدس قبضت على شخص في منطقة العيزرية شرق مدينة القدس فار من وجه العدالة ومطلوب لفرع مكافحة المخدرات بثلاث قضايا سابقة بتهمة حيازة وإتجار بالمواد المخدرة.

وأكدت الشرطة بأنها تحفظت على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

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