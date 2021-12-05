غزة: أطباء جراحة المخ والأعصاب ينجحون بإجراء عملية استئصال ورم دماغي لمريضة بوضعية الجلوس

نجحت الطواقم الطبية برئاسة د. خميس الشيخ ديب استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمجمع ود. رامي السوسي أخصائي جراحة المخ والأعصاب ، بإجراء عملية جراحية نوعية بوضعية الجلوس لمريضة عشرينية.





وأوضح د. الشيخ ديب أن المريضة وصلت لقسم الطوارئ تعاني من صداع وعدم اتزان ودوخة ، ومن خلال طلب صور الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي تبين وجود ورم سحائي بحجم" 5×6×7 " في المنطقة الخلفية من الدماغ ضاغط على المخيخ، أدخلت المريضة لقسم العمليات و تم إجراء فتحة بحجم"3×3" سم من خلف الرأس وتم استئصال الورم بشكل كامل وقد أجريت العملية بوضعية الجلوس حيث تبقي المريضة بوضع جلوس على كرسي العمليات وقد استمرت لخمس ساعات.





هذا وقد شارك بإجراء العملية د. مهند الغول المقيم بقسم جراحة المخ والأعصاب واستشاري ورئيس قسم التخدير د. هشام الزيناتي ود. ألاء أبو كميل ود. خالد الحرازين ، تمريض العمليات الحكماء شادي نبهان ومحمد شمالي وإبراهيم سالم ديب.









رام الله - دنيا الوطن