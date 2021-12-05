اشتية يُعلق على أحداث الجامعة العربية الأمريكية

















رام الله - دنيا الوطنكرّم رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، الفائزين بمسابقة لحفظ القرآن.وقال رئيس الوزراء: "أقف أمامكم اليوم لنكرم الذين استحقوا هذا التكريم، وكنت آمل ان يكون هذا المشهد اكتمل بأن يكون التكريم في القدس المحررة، ويكون انتهى هذا الانقسام لكي يكون بيننا ومعنا اخوات واخوة من قطاع غزة وأن يكون المشهد مكتمل بعودة لاجئينا من الشتات، ليكتمل الوطن بجغرافيته وديمغرافيته، ويكون هذا الاحتلال قد انقشع، وتكون دولتنا الفلسطينية المستقلة قد نالت استقلالها وتواصلها الجغرافي، وقابليتها للحياة بعيدا عن الاحتلال ومنغصاته".وأضاف اشتية: "الدين هو أساس صمودنا والحفاظ على ديننا هو جزء من الحفاظ على هويتنا، وجزء لا يتجزأ من مواجهتنا مع هذا الاحتلال، الذي يريد ان يطمس هويتنا الدينية والوطنية، ولكن كل يوم شعبنا يؤكد على اننا متمسكين بأرضنا ووطننا ورسالتنا بديننا الحنيف". والشعب الفلسطيني موحد مسلمين ومسيحيين في مواجهة الاحتلال.وأوضح اشتية: "وزارة الأوقاف تعتبر وزارة الدفاع بكل ما تقوم به من حفاظ على الأرض، وتعزيز وتحصين الانسان، ومن المحزن ما جرى في بعض الجامعات أمس هذا بالنسبة لنا مؤلم جداً وهذا إن دل على شيء يدل على أننا لم نعد نوظف عقلنا بالتعاطي مع المشاكل بغض النظر عن حجمها، ولا نقبل بذلك وسوف نأخذ إجراءات تمنع تكرار ما جرى في الجامعة العربية الأمريكية في جنين".وقال رئيس الوزراء: "هناك 1400 مركز تحفيظ وتجويد تشرف عليها وزارة الأوقاف آلاف الأشخاص يشاركون في هذا المشهد الذي نرعاه اليوم".وجاءت النتائج النهائية للمسابقة القرآنية لحفظ أجزاء من القرآن الكريم لطلبة المدارس من سن 6 حتى 18 من مراكز التحفيظ التابعة لوزارة الأوقاف، برعاية بنك الصفا، وبلغ عدد من سجَّل للمسابقة (3208) طالباً، فيما كان عدد المتقدمين لها (1419)، وكان عدد الناجحين فيها (1127) وبلغت نسبة النجاح (79%)، وفاز بالمراحل الأولى 20 طالباً وطالبة. وقد تم هذا التكريم برعاية بنك الصفا وبحضور وكيل وزارة الأوقاف د. حسام أبو الرب ومدير بنك الصفا السيد نضال البرغوثي ومدراء مديريات الأوقاف والفائزين في المسابقة وذويهم.