راصد جوي يوضح تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام المقبلة



وتابع: "كما سيكون فرص قطاع غزة وجنوب الضفة الغربية ضعيفاً إجمالاً خلال تأثير هذا المنخفض الجوي، وهو منخفض سريع، وحتى ساعات وفجر صباح يوم غد الاثنين يكون قد انتهى تأثيره وانحصر، وتستقر أجواءه خلال نهار يوم غد الاثنين مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها العام بحدود درجتين إلى عدة درجات مئوية".



وأوضح الراصد الجوي أن نهاية الأسبوع الحالي، وتحديداً يوم الأربعاء والخميس ستشهد إمكانية تأثير لكتلة هوائية باردة جديدة، وانخفاض ملموس على درجات الحرارة تدني عن معدلاتها لهذا العام بحدود أربع إلى خمس درجات مئوية.





فيما تزداد برودة الطقس، وتزداد فرص هطول الأمطار فوق العديد من المناطق، مؤكداً أنها لن تكن محصورة على مناطق معينة، بل ستكون في مناطق مختلفة من شمال ووسط وجنوب الأراضي الفلسطينية، بما فيها مناطق وسط وجنوب الضفة الغربية وقطاع غزة.





خاص دنيا الوطن - آية الملاحيأكد ليث العلامي الراصد الجوي الفلسطيني، أن اليوم الأحد سيشهد تأثيراً لمنخفض جوياً مصحوب بكتلة هوائية باردة، وسيقتصر على انخفاض درجات الحرارة، وظهور كميات من السحب، ونشاط للرياح.وأشار العلامي في حديثه لـ" دنيا الوطن" إلى إمكانية هطول الأمطار في بعض المناطق، مبيناً أنها ستكون محصورة في مناطق الشمال ووسط البلاد مثل مناطق شمال فلسطين المحتلة، ومناطق شمال وسط الضفة الغربية.