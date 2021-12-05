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شؤون فلسطينية

مجلس عمداء شؤون الطلبة يدين الأحداث التي تجري في جامعاتنا الفلسطينية

مجلس عمداء شؤون الطلبة يدين الأحداث التي تجري في جامعاتنا الفلسطينية
مجلس عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية اجتماعاً طارئاً اليوم الأحد وفق 05/12/2021، وناقش ما يحدث في بعض جامعاتنا، وآخرها ما حدث في الجامعة العربية الأمريكية.

 وعبر المجلس عن تضامنه مع الجامعة العربية الأمريكية، مستنكراً ما يحدث من عنف داخل الجامعات وفي جوارها، ومترحماً على روح شهيد الجامعة.

وناشد المجلس فخامة الرئيس وكل أصحاب العلاقة ضرورة العمل وتكاتف الجهود للحفاظ على أمن مؤسساتنا التعليمية واستقرارها، وتوفير بيئة آمنة في محيط هذه المؤسسات وداخلها، بما يضمن الحفاظ على مقدرات وإنجازات جامعاتنا، التي مثلت دوماً منارات علم ونضال وبناء بطلبتها والعاملين فيها.

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