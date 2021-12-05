مجلس عمداء شؤون الطلبة يدين الأحداث التي تجري في جامعاتنا الفلسطينية





وعبر المجلس عن تضامنه مع الجامعة العربية الأمريكية، مستنكراً ما يحدث من عنف داخل الجامعات وفي جوارها، ومترحماً على روح شهيد الجامعة.



وناشد المجلس فخامة الرئيس وكل أصحاب العلاقة ضرورة العمل وتكاتف الجهود للحفاظ على أمن مؤسساتنا التعليمية واستقرارها، وتوفير بيئة آمنة في محيط هذه المؤسسات وداخلها، بما يضمن الحفاظ على مقدرات وإنجازات جامعاتنا، التي مثلت دوماً منارات علم ونضال وبناء بطلبتها والعاملين فيها.



رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية اجتماعاً طارئاً اليوم الأحد وفق 05/12/2021، وناقش ما يحدث في بعض جامعاتنا، وآخرها ما حدث في الجامعة العربية الأمريكية.