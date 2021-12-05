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الرئيس اللبناني: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ

الرئيس اللبناني: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ
الرئيس اللبناني ميشال عون
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، إن صور الأقمار الصناعية التي استلمها لبنان من روسيا ستساعد في سير تحقيقات مرفاً بيروت.

وفي آب/ أغسطس 2020، هز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، متسببًا في سقوط أكثر من 60 شخصًا وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف، إضافة لأضرار واسعة في المنازل والممتلكات.

وفي سياق آخر، قال عون، إن: "إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب خطوة لحل مشكلة الودائع ومفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي لتوفير حلول عاجلة للأزمة المعيشية".

وأضاف الرئيس اللبناني: "كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين وأدعو القوى السياسية إلى كلمة تضامن ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.

وعن الأزمة الداخلية اللبنانية، قال عون: "مازال لبنان بلداً آمنًا رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وأطمئن الجميع أن لا عودة إلى الحروب في لبنان".

وتابع: "لبنان لا يتحمل التجديد للطبقة التي تسببت بالانهيار الاقتصادي والمعيشي، وسأعمل على توفير كل الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية".

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