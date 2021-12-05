"التربية" تطلق منصة تفاعلية لطلبة "الثانوية العامة" بعنوان" ثانوية أون لاين"

أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، منصة "ثانوية أون لاين"، لطلبة الثانوية العامة بجميع فروعه، والتي تحتوي على مصادر تعليمية تفاعلية للدراسة عن بُعد على شكل فيديوهات مباشرة ومسجلة، إذ تستهدف طلبة الثانوية العامة وتُمكنهم من الوصول إليها في أي وقت.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، في مقرها، شارك فيه الوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد، ممثلا عن الوزير مروان عورتاني، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، مدير عام الامتحانات محمد عواد، والوكيل المساعد للأبنية واللوازم، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أيوب عليان، والوكيل المساعد، مدير عام التعليم العام صادق الخضور، الذي تولى مهام إدارة المؤتمر الصحفي، وعدد من ممثلي الأسرة التربوية ووسائل الإعلام والصحفيين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وتحدث زيد في مستهل المؤتمر عن مكونات المنصة وعناصرها وغاياتها، مؤكداً أن المنصة جاءت مجسدة لروح الإبداع والتحول إلى الرقمنة وتحويل جائحة "الكورونا" إلى فرصة مانحة، والإبقاء على جذوة التعليم متقدة، وتعزيز المهارات، والإمكانات، التي تسهم في دعم عملية التعلم والتعليم.





وأشار زيد إلى أهمية المنصة في توفير مساحة لأولياء الأمور والتأسيس لاحقاً للمدرسة الافتراضية، منوهاً إلى ضرورة تعظيم أثر هذه المنصات خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة، والتركيز على المسؤولية الجماعية المشتركة في هذا السياق، مثمناً جهود كافة القائمين على المنصة ومتابعة هذا الجهد.





وأوضح أن القائمين على المنصة هم من المعلمين المتطوعين المتميزين من كافة المحافظات، ويقدر عددهم بـ200 معلم ومعلمة، وقادرون على التفاعل مع الطلبة، منوها إلى أن المنصة التعليمية تحوي أربعة عناصر رئيسية، هي: مجموعة التعليمات والإرشادات، وبند الأسئلة، والكتب المدرسية، إضافة إلى الحصص المسجلة.





بدوره، قال محمد عواد "إن هذه المنصة تشكل فرصة ليستفيد الطلبة من الأسئلة والإرشادات الصادرة عن جهة رسمية، بعيدا عن مصادر أخرى".





وأكد أن المنصة ستفتح المجال للحوار والنقاش ما بين الطلبة والمعلمين، في كل ما يلزم، ليتمكنوا من خوض الامتحانات، في إطار الحفاظ على مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص.





من جانبه، تحدّث عليان عن ارتباط المنصة بمنظومة الإشراف التربوي من حيث تعزيز دور الإشراف ومتابعة الحصص التي تُبث من خلالها والاستفادة منها لخدمة الطلبة، لافتا إلى اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل بين المعلمين والطلبة من خلال هذه المنصات الجديدة.





ونوه إلى أن الإدارة العامة للإشراف تسعى لإنشاء مدرسة افتراضية بالكامل تغطي جميع المراحل من الصف الأول الأساسي، وحتى الصف الثاني عشر.





وتخلل المؤتمر عرض فيلم قصير يوثق فكرة المنصة وأهدافها وآلية الدخول إليها، كما تم عرض حصة افتراضية تفاعلية لوضع الحضور بصورة شاملة عن المنصة.





للتعرف على المنصة عبر الرابط الآتي: www.thanaweya.edu.ps وعلى المنصة عبر الفيديو الآتي: https://youtu.be/EC6xOSuKQmA ـــــــــ س.ك

رام الله - دنيا الوطن