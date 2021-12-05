عاجل

  • أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين لبايدن: الجرعات المعززة ستكون حاسمة لمواجهة (أوميكرون)

  • مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض: المتحور (أوميكرون) منتشر في 15 ولاية أمريكية على الأقل

  • مجلس رؤساء الجامعات: الفصل النهائي لأي طالب يُضبط بحوزته سلاح ومنع قبوله بأي جامعة

شؤون فلسطينية

"التربية" تطلق منصة تفاعلية لطلبة "الثانوية العامة" بعنوان" ثانوية أون لاين"

"التربية" تطلق منصة تفاعلية لطلبة "الثانوية العامة" بعنوان" ثانوية أون لاين"
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، منصة "ثانوية أون لاين"، لطلبة الثانوية العامة بجميع فروعه، والتي تحتوي على مصادر تعليمية تفاعلية للدراسة عن بُعد على شكل فيديوهات مباشرة ومسجلة، إذ تستهدف طلبة الثانوية العامة وتُمكنهم من الوصول إليها في أي وقت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، في مقرها، شارك فيه الوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد، ممثلا عن الوزير مروان عورتاني، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، مدير عام الامتحانات محمد عواد، والوكيل المساعد للأبنية واللوازم، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أيوب عليان، والوكيل المساعد، مدير عام التعليم العام صادق الخضور، الذي تولى مهام إدارة المؤتمر الصحفي، وعدد من ممثلي الأسرة التربوية ووسائل الإعلام والصحفيين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتحدث زيد في مستهل المؤتمر عن مكونات المنصة وعناصرها وغاياتها، مؤكداً أن المنصة جاءت مجسدة لروح الإبداع والتحول إلى الرقمنة وتحويل جائحة "الكورونا" إلى فرصة مانحة، والإبقاء على جذوة التعليم متقدة، وتعزيز المهارات، والإمكانات، التي تسهم في دعم عملية التعلم والتعليم.

وأشار زيد إلى أهمية المنصة في توفير مساحة لأولياء الأمور والتأسيس لاحقاً للمدرسة الافتراضية، منوهاً إلى ضرورة تعظيم أثر هذه المنصات خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة، والتركيز على المسؤولية الجماعية المشتركة في هذا السياق، مثمناً جهود كافة القائمين على المنصة ومتابعة هذا الجهد.

وأوضح أن القائمين على المنصة هم من المعلمين المتطوعين المتميزين من كافة المحافظات، ويقدر عددهم بـ200 معلم ومعلمة، وقادرون على التفاعل مع الطلبة، منوها إلى أن المنصة التعليمية تحوي أربعة عناصر رئيسية، هي: مجموعة التعليمات والإرشادات، وبند الأسئلة، والكتب المدرسية، إضافة إلى الحصص المسجلة.

بدوره، قال محمد عواد "إن هذه المنصة تشكل فرصة ليستفيد الطلبة من الأسئلة والإرشادات الصادرة عن جهة رسمية، بعيدا عن مصادر أخرى".

وأكد أن المنصة ستفتح المجال للحوار والنقاش ما بين الطلبة والمعلمين، في كل ما يلزم، ليتمكنوا من خوض الامتحانات، في إطار الحفاظ على مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص.

من جانبه، تحدّث عليان عن ارتباط المنصة بمنظومة الإشراف التربوي من حيث تعزيز دور الإشراف ومتابعة الحصص التي تُبث من خلالها والاستفادة منها لخدمة الطلبة، لافتا إلى اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل بين المعلمين والطلبة من خلال هذه المنصات الجديدة.

ونوه إلى أن الإدارة العامة للإشراف تسعى لإنشاء مدرسة افتراضية بالكامل تغطي جميع المراحل من الصف الأول الأساسي، وحتى الصف الثاني عشر.

وتخلل المؤتمر عرض فيلم قصير يوثق فكرة المنصة وأهدافها وآلية الدخول إليها، كما تم عرض حصة افتراضية تفاعلية لوضع الحضور بصورة شاملة عن المنصة.

للتعرف على المنصة عبر الرابط الآتي: www.thanaweya.edu.ps وعلى المنصة عبر الفيديو الآتي: https://youtu.be/EC6xOSuKQmA ـــــــــ س.ك

أخبار ذات صلة

بعد أحداث العربية الامريكية.. مجلس رؤساء الجامعات يتخذ عدة قرارات خاصة بالطلبة

بعد أحداث العربية الامريكية.. مجلس رؤساء الجامعات يتخذ عدة قرارات خاصة بالطلبة

اشتية يُعلق على أحداث الجامعة العربية الأمريكية

اشتية يُعلق على أحداث الجامعة العربية الأمريكية

الزعنون: دورة المجلس المركزي المقبلة فرصة لكسر محددات الوضع القائم وقيوده

الزعنون: دورة المجلس المركزي المقبلة فرصة لكسر محددات الوضع القائم وقيوده

راصد جوي يوضح تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام المقبلة

راصد جوي يوضح تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام المقبلة

مجلس عمداء شؤون الطلبة يدين الأحداث التي تجري في جامعاتنا الفلسطينية

مجلس عمداء شؤون الطلبة يدين الأحداث التي تجري في جامعاتنا الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتدي على أسرى بسجن (جلبوع) رداً على حادثة الفرار

قوات الاحتلال تعتدي على أسرى بسجن (جلبوع) رداً على حادثة الفرار

الضابطة الجمركية تضبط 41.5 طن بضائع منتهية الصلاحية خلال الشهر الماضي

الضابطة الجمركية تضبط 41.5 طن بضائع منتهية الصلاحية خلال الشهر الماضي

الاحتلال يغلق طرقاً في سلوان جنوب المسجد الأقصى

الاحتلال يغلق طرقاً في سلوان جنوب المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجلس عمداء شؤون الطلبة يدين الأحداث التي تجري في جامعاتنا الفلسطينية

مجلس عمداء شؤون الطلبة يدين الأحداث التي تجري في جامعاتنا الفلسطينية

الضابطة الجمركية تضبط 41.5 طن بضائع منتهية الصلاحية خلال الشهر الماضي

الضابطة الجمركية تضبط 41.5 طن بضائع منتهية الصلاحية خلال الشهر الماضي

الاحتلال يغلق طرقاً في سلوان جنوب المسجد الأقصى

الاحتلال يغلق طرقاً في سلوان جنوب المسجد الأقصى

مجدلاني: قرار الكويت منع دخول السفن المحملة بالبضائع لدولة الاحتلال بمثابة دعم سياسي لشعبنا

مجدلاني: قرار الكويت منع دخول السفن المحملة بالبضائع لدولة الاحتلال بمثابة دعم سياسي لشعبنا

&#34;رأفت&#34; يدين سياسة الإعدامات الميدانية ويطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

"رأفت" يدين سياسة الإعدامات الميدانية ويطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

&#34;الأوقاف&#34; تنشر مجمل انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى والإبراهيمي الشهر الماضي

"الأوقاف" تنشر مجمل انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى والإبراهيمي الشهر الماضي

الاحتلال يجبر عائلات من خربة ابزيق بالأغوار على مغادرة مساكنهم

الاحتلال يجبر عائلات من خربة ابزيق بالأغوار على مغادرة مساكنهم

صبري: كل أرضيات البلدة القديمة في القدس مهددة بالانهيار والتشققات

صبري: كل أرضيات البلدة القديمة في القدس مهددة بالانهيار والتشققات

منوعات

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

الممثل الأمريكي جورج كلوني يرفض مبلغ خيالي مقابل العمل ليوم واحد

الممثل الأمريكي جورج كلوني يرفض مبلغ خيالي مقابل العمل ليوم واحد

شاهد: لحظة وصول جاستين بيبر وزوجته إلى السعودية لإحياء حفل ضخم

شاهد: لحظة وصول جاستين بيبر وزوجته إلى السعودية لإحياء حفل ضخم

بطريقة رومانسية.. طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بطريقة رومانسية.. طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد زوجته

فنانة إماراتية تدعم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها &#34;المهم تكون مرتاحة&#34;

فنانة إماراتية تدعم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها "المهم تكون مرتاحة"

ياسمين عبد العزيز لزوجها &#34;قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله&#34;

ياسمين عبد العزيز لزوجها "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"

أحلام توقف فرقتها الموسيقية عن العزف خلال حفلها.. ما السبب؟

أحلام توقف فرقتها الموسيقية عن العزف خلال حفلها.. ما السبب؟

حمو بيكا يحصل على هدية ثمينة من السعودية.. ما هي؟

حمو بيكا يحصل على هدية ثمينة من السعودية.. ما هي؟

شيرين تصدم الجمهور في أول ظهور لها بعد انفصالها

شيرين تصدم الجمهور في أول ظهور لها بعد انفصالها

حسن الرداد يوجه رسالة إلى سمير غانم &#34;إيمي أمانة برقبتي&#34;

حسن الرداد يوجه رسالة إلى سمير غانم "إيمي أمانة برقبتي"

عربي

الرئيس اللبناني: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ

الرئيس اللبناني: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ

البرهان: مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة

البرهان: مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة

بدءًا من الغد.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية تستمر لخمسة أيام

بدءًا من الغد.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية تستمر لخمسة أيام

الإمارات: طائرات &#34;رافال&#34; الفرنسية ليست بديلاً عن صفقة &#34;إف -35&#34; الأمريكية المرتقبة

الإمارات: طائرات "رافال" الفرنسية ليست بديلاً عن صفقة "إف -35" الأمريكية المرتقبة