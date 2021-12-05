الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس (كورونا) و275 إصابة بالضفة وغزة

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.





وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 4، الخليل 77، بيت لحم 49، رام الله والبيرة 28، جنين 18، طولكرم 5، ضواحي القدس 3، نابلس 21، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2".





وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 5، الخليل 36، بيت لحم 28، رام الله والبيرة 30، جنين 23، طولكرم 1، ضواحي القدس 0، نابلس 16، سلفيت 0، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 3".

وسجلت حالة وفاة واحدة في دورا وأخرى في بيت ريما قضاء رام الله نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وحالة وفاة في قطاع غزة.





ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 84 مريضاً، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن