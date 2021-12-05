(كورونا) عالميا: 5 ملايين و267 ألف وفاة و265 مليونا و825 ألف إصابة

رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 267 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 265 مليونا وما يزيد على 825 ألف إصابة، تعافى منهم 239 مليونا وأكثر من 536 ألف مريض.وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 222 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 530 ألفا و690 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5736 حالة وفاة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1,215 وفاة)، وبولندا (502 وفاة)، وأميركا (492 وفاة)، وأوكرانيا (436 وفاة)، والفلبين (243 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (56,742 إصابة)، وفرنسا (51,624 إصابة)، وألمانيا (46,379 إصابة)، بريطانيا (42,848 إصابة)، وروسيا (32,974 إصابة).ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (808,608 وفيات)، والبرازيل (615,606 وفيات)، والهند (470,620 وفاة)، والمكسيك (295,154 وفاة)، وروسيا (281,278 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (49,934,791 إصابة)، والهند (34,633,255 إصابة)، والبرازيل (22,138,247 إصابة)، وبريطانيا (10,421,104 إصابات)، وروسيا (9,801,613 إصابة).