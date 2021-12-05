دولي

(كورونا) عالميا: 5 ملايين و267 ألف وفاة و265 مليونا و825 ألف إصابة

(كورونا) عالميا: 5 ملايين و267 ألف وفاة و265 مليونا و825 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 267 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 265 مليونا وما يزيد على 825 ألف إصابة، تعافى منهم 239 مليونا وأكثر من 536 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 222 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 530 ألفا و690 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5736 حالة وفاة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1,215 وفاة)، وبولندا (502 وفاة)، وأميركا (492 وفاة)، وأوكرانيا (436 وفاة)، والفلبين (243 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (56,742 إصابة)، وفرنسا (51,624 إصابة)، وألمانيا (46,379 إصابة)، بريطانيا (42,848 إصابة)، وروسيا (32,974 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (808,608 وفيات)، والبرازيل (615,606 وفيات)، والهند (470,620 وفاة)، والمكسيك (295,154 وفاة)، وروسيا (281,278 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (49,934,791 إصابة)، والهند (34,633,255 إصابة)، والبرازيل (22,138,247 إصابة)، وبريطانيا (10,421,104 إصابات)، وروسيا (9,801,613 إصابة).

أخبار ذات صلة

بينيت: لا نعلم الكثير عن (أوميكرون) ومن الأفضل التعامل بحذر شديد من البداية

بينيت: لا نعلم الكثير عن (أوميكرون) ومن الأفضل التعامل بحذر شديد من البداية

شاهد: تحطم طائرة مُسيرة جنوب إيران

شاهد: تحطم طائرة مُسيرة جنوب إيران

بينيت: حان الوقت لاستخدام أداوت مختلفة ضد إيران

بينيت: حان الوقت لاستخدام أداوت مختلفة ضد إيران

عائلة القناص &#34;شموئيلي&#34; تكشف إخفاق الجيش الإسرائيلي في ظروف مقتله

عائلة القناص "شموئيلي" تكشف إخفاق الجيش الإسرائيلي في ظروف مقتله

تشيلي تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحورة (أوميكرون)

تشيلي تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحورة (أوميكرون)

الأمم المتحدة: 1.3 مليون حالة وفاة سنوياً بسبب الحوادث المرورية

الأمم المتحدة: 1.3 مليون حالة وفاة سنوياً بسبب الحوادث المرورية

الهند تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ يوليو

الهند تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ يوليو

إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ثوران بركان سيميرو إلى 13 قتيلاً

إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ثوران بركان سيميرو إلى 13 قتيلاً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تضبط 41.5 طن بضائع منتهية الصلاحية خلال الشهر الماضي

الضابطة الجمركية تضبط 41.5 طن بضائع منتهية الصلاحية خلال الشهر الماضي

الاحتلال يغلق طرقاً في سلوان جنوب المسجد الأقصى

الاحتلال يغلق طرقاً في سلوان جنوب المسجد الأقصى

مجدلاني: قرار الكويت منع دخول السفن المحملة بالبضائع لدولة الاحتلال بمثابة دعم سياسي لشعبنا

مجدلاني: قرار الكويت منع دخول السفن المحملة بالبضائع لدولة الاحتلال بمثابة دعم سياسي لشعبنا

&#34;رأفت&#34; يدين سياسة الإعدامات الميدانية ويطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

"رأفت" يدين سياسة الإعدامات الميدانية ويطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

&#34;الأوقاف&#34; تنشر مجمل انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى والإبراهيمي الشهر الماضي

"الأوقاف" تنشر مجمل انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى والإبراهيمي الشهر الماضي

الاحتلال يجبر عائلات من خربة ابزيق بالأغوار على مغادرة مساكنهم

الاحتلال يجبر عائلات من خربة ابزيق بالأغوار على مغادرة مساكنهم

بداية قلقيلية: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة الشروع بالقتل

بداية قلقيلية: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة الشروع بالقتل

منوعات

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

الممثل الأمريكي جورج كلوني يرفض مبلغ خيالي مقابل العمل ليوم واحد

الممثل الأمريكي جورج كلوني يرفض مبلغ خيالي مقابل العمل ليوم واحد

شاهد: لحظة وصول جاستين بيبر وزوجته إلى السعودية لإحياء حفل ضخم

شاهد: لحظة وصول جاستين بيبر وزوجته إلى السعودية لإحياء حفل ضخم

بطريقة رومانسية.. طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بطريقة رومانسية.. طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد زوجته

فنانة إماراتية تدعم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها &#34;المهم تكون مرتاحة&#34;

فنانة إماراتية تدعم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها "المهم تكون مرتاحة"

ياسمين عبد العزيز لزوجها &#34;قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله&#34;

ياسمين عبد العزيز لزوجها "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"

أحلام توقف فرقتها الموسيقية عن العزف خلال حفلها.. ما السبب؟

أحلام توقف فرقتها الموسيقية عن العزف خلال حفلها.. ما السبب؟

حمو بيكا يحصل على هدية ثمينة من السعودية.. ما هي؟

حمو بيكا يحصل على هدية ثمينة من السعودية.. ما هي؟

شيرين تصدم الجمهور في أول ظهور لها بعد انفصالها

شيرين تصدم الجمهور في أول ظهور لها بعد انفصالها

حسن الرداد يوجه رسالة إلى سمير غانم &#34;إيمي أمانة برقبتي&#34;

حسن الرداد يوجه رسالة إلى سمير غانم "إيمي أمانة برقبتي"

عربي

الرئيس اللبناني: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ

الرئيس اللبناني: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ

البرهان: مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة

البرهان: مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة

بدءًا من الغد.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية تستمر لخمسة أيام

بدءًا من الغد.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية تستمر لخمسة أيام

الإمارات: طائرات &#34;رافال&#34; الفرنسية ليست بديلاً عن صفقة &#34;إف -35&#34; الأمريكية المرتقبة

الإمارات: طائرات "رافال" الفرنسية ليست بديلاً عن صفقة "إف -35" الأمريكية المرتقبة