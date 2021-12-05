مجدلاني: قرار الكويت منع دخول السفن المحملة بالبضائع لدولة الاحتلال بمثابة دعم سياسي لشعبنا



وقال مجدلاني: "هذا القرار المبدئي والشجاع من دولة الكويت ليؤكد من جديد انتصارها للحق الفلسطيني ودفاعها عن القضية الفلسطينية الذي لم يتوقف".



وأضاف "نقدر هذا الموقف العروبي الأصيل للكويت أميراً وحكومة وشعبا وقوى سياسية، في ظل حالة الهرولة العربية نحو التطبيع مع دولة الاحتلال، وتمسكها بقيمها وثوابتها الأصيلة الثابتة والمبدئية والداعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية".





وتاعب مجدلاني "أن هذا بمثابة دعم سياسي لشعبنا الفلسطيني حتى نيله حقوقه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وانهاء الاحتلال".





رام الله - دنيا الوطنثمّن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني قرار دولة الكويت الشقيقة والقاضي بحظر دخول السفن التجارية المحملة ببضائع من وإلى دولة الاحتلال.