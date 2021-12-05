ماكرون وبن سلمان: يجب وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تهدد حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل السعودي محمد بن سلمان، إلى وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تهدد حل الدولتين.وبحسب صحيفة (معاريف)، أكد بن ماكرون وبن سلمان في بيان مشترك أن المستوطنات الإسرائيلية تضر بحل الدولتين.وناقش الجانبان القضية الفلسطينية، وأكدا دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، والقرارات الشرعية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.