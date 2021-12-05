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شؤون فلسطينية

"رأفت" يدين سياسة الإعدامات الميدانية ويطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

"رأفت" يدين سياسة الإعدامات الميدانية ويطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت سياسة الإعدامات الميدانية الذي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل وآخرها إطلاق النار على الجريح محمد سليمة وإعدامه بدم بارد بالقرب من باب العمود في القدس المحتلة.

وقال في تصريح له، اليوم الأحد: " إن هذه الجريمة البشعة وغيرها من جرائم الحرب التي ترتكبها دولة تتطلب تحركا عاجلا وجديا من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، كما وتتطلب إجراءات وقرارات تساهم في تطبيق القانون الدولي وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتنديد".

كما دعا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى محاسبة ومساءلة إسرائيل واتخاذ إجراءات تساهم في ردعها وإيقاف جرائمها القائمة على القتل والتهجير وهدم المنازل وبناء وتوسيع المستوطنات، كما وطالب في ذات السياق الولايات المتحدة الأمريكية لوقف ضغوطها على المحكمة الجنائية الدولية، وطالب المحكمة فتح تحقيق عاجل مع المسئولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين الملطخة أيديهم بدماء شعبنا.

وفي نهاية تصريحه طالب رأفت القمة العربية التي ستعقد في الجزائر باتخاذ قرارات حقيقية ملزمة للدول العربية بالتوقف عن التطبيع المجاني مع دولة الاحتلال والالتزام بالمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية السابقة من أجل إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الاستعماري عن جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية. 

كما وأكد على أن شعبنا في جميع أماكن تواجده مصر على التصدي لجميع الإجراءات الإسرائيلية بكل أشكال المقاومة
الشعبية.

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