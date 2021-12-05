دولي

بينيت: لا نعلم الكثير عن (أوميكرون) ومن الأفضل التعامل بحذر شديد من البداية

بينيت: لا نعلم الكثير عن (أوميكرون) ومن الأفضل التعامل بحذر شديد من البداية
نفتالي بنيت رئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال نفتالي بنيت رئيس الوزراء الإسرائلي، صباح اليوم الأحد، بأنهم ما يزالون لا يعلمون الكثير عن متحور (أوميكرون) الجديد، إلا أننا نعلم جيداً أنه معدي بشكل كبير. 

وأضاف في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية: "إننا نقوم بإجراء تقيمم جديد بشأن التسهيلات والتقييدات، والوضع في البلاد مستقر بسبب تعامل الحكومة بشكل مهني مع الجائحة"، موضحاً أنه من الأفضل التعامل بحذر شديد منذ البداية قبل الندم بعد فوات الأوان.

من جانبه قال نحمان اش مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية في حديث لإذاعة (كان) الإسرائيلية: "لا يمكن طمئنة الجمهور بشأن متحور (أوميكرون). 

وأضاف اش: "أن هذا المتحور لا يزال ينتشر في جنوب أفريقيا ونجهل ما اذا كان التطعيم فعالا ضد السلالة الجديدة".

ورُصدت أمس في إسرائيل 242 إصابة جديدة بـ(كورونا) لتبلغ حصيلة الحالات المرضية النشطة حوالي خمسة آلاف وثلاثمئة.

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