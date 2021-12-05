بينيت: لا نعلم الكثير عن (أوميكرون) ومن الأفضل التعامل بحذر شديد من البداية

نحمان اش





وأضاف اش: "أن هذا المتحور لا يزال ينتشر في جنوب أفريقيا ونجهل ما اذا كان التطعيم فعالا ضد السلالة الجديدة".



ورُصدت أمس في إسرائيل 242 إصابة جديدة بـ(كورونا) لتبلغ حصيلة الحالات المرضية النشطة حوالي خمسة آلاف وثلاثمئة.







رام الله - دنيا الوطنقال نفتالي بنيت رئيس الوزراء الإسرائلي، صباح اليوم الأحد، بأنهم ما يزالون لا يعلمون الكثير عن متحور (أوميكرون) الجديد، إلا أننا نعلم جيداً أنه معدي بشكل كبير.وأضاف في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية: "إننا نقوم بإجراء تقيمم جديد بشأن التسهيلات والتقييدات، والوضع في البلاد مستقر بسبب تعامل الحكومة بشكل مهني مع الجائحة"، موضحاً أنه من الأفضل التعامل بحذر شديد منذ البداية قبل الندم بعد فوات الأوان.من جانبه قالمدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية في حديث لإذاعة (كان) الإسرائيلية: "لا يمكن طمئنة الجمهور بشأن متحور (أوميكرون).