البرهان: مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة

وكانت الوكالة الفرنسية، قد نقلت عن لسان عبدالفتاح البرهان، قوله: "إن الانتخابات المقبلة، ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكريون".



وعقب ذلك، قال مكتب رئيس مجلس السيادة، إن الوكالة الفرنسية أوردت حديثاً مغايراً ومناقضاً لما قاله البرهان، منوهاً أن الحديث مسجل صوتياً.



وأشار المكتب إلى أن البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك، أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة، بنص الوثيقة الدستورية.





رام الله - دنيا الوطننفى مكتب رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية حول مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة.