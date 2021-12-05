عاجل

  • الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس (كورونا) و275 إصابة بالضفة وغزة

مباشر | ع الرصيف - كيف يؤثر عليك صوت الزنانة وكيف تتجنبه؟

شؤون فلسطينية

"الأوقاف" تنشر مجمل انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى والإبراهيمي الشهر الماضي

"الأوقاف" تنشر مجمل انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى والإبراهيمي الشهر الماضي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إنها وثقت 22 اقتحاماً للمسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما تم منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 47 وقتاً.

وأكدت الوزارة في تقريرها الشهري، استمرار حملة التحريض على الأقصى، خاصة في عيد "الأنوار" العبري، والدعوات التي أطلقتها الجماعات المتطرفة على اختلاف مسمياتها لبناء "الهيكل" المزعوم مكانه.

وتطرقت إلى شروع منظمة (إلعاد) الاستيطانية، ببناء منشأة حديدية مطلّة على المصلى القبلي من الأقصى، في اطار اغراق المنطقة المحيطة به ببنايات احتلالية؛ لتغيير وجه المكان العربي الاسلامي، ومشروع "كيدم" الاستيطاني، المشروع الأضخم المطل على الأقصى مباشرة، وطرح شركة هندسية اسرائيلية مخططا لتغيير شكل الجدار الغربي "لحائط البراق".

وأشارت إلى أن الشهر الماضي شهد مواصلة الاحتلال ابعاد العديد من المواطنين عن الأقصى، واستدعاء موظف لجنة الإعمار محسن المحتسب للتحقيق، بسبب وضعه الإسمنت في فراغ بين إحدى بلاطات المسجد الأقصى، ومنع شرطة الاحتلال، موظفي لجنة الإعمار في الأقصى، من صيانة تمديدات الكهرباء في مصلى قبة الصخرة المشرفة.

وتناول التقرير اطلاق "لجنة التعليم" في الكنيست الإسرائيلية دعوات لإدراج المسجد الأقصى كموقع إلزامي على جدول زيارات المدارس الإسرائيلية، ومقترحات "جماعات الهيكل" المتطرفة بفتح الأقصى لليهود خلال شهر رمضان المبارك دون إغلاق في أي يوم؛ بما يمهد لاحتفال المتطرفين بـ"عيد الفصح العبري" في الأقصى، في الأسبوع الثالث من الشهر الفضيل.

وتطرق التقرير إلى اقتراح منظمة "بيدينو" المتطرفة، بزيادة عدد أبواب الأقصى المخصصة للاقتحامات الصهيونية، ومطالبة منظمة "نساء الهيكل" بزيادة أوقات الاقتحامات خلال فترة ما بعد الظهر، وإغلاق الأقصى أمام المسلمين في الأعياد اليهودية الكبيرة، وبحث إمكانية فتح الأقصى للاقتحامات في أيام السبت، والمطالبة بتغيير اسم باب المغاربة بشكل رسمي إلى "بوابة هليل"، وتوسعته.

وبين التقرير حجم الخراب الذي طال المقبرة اليوسفية من قبل بلدية الاحتلال، وتسييجها واحاطتها بالكاميرات، وفرش أرضها بالعشب، لتكون مرتعا لسوائب المستوطنين.

ورصدت الوزارة قيام مستوطنين بنصب شمعدان ضخم في ساحة "حائط البراق" لمناسبة "عيد الأنوار"، وآخر على مسجد النبي صومئيل.

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي الذي يتعرض لشتى أنواع التهويد والحصار، أشار التقرير إلى مواصلة سلطات الاحتلال أعمال الحفريات في ساحاته، إضافة إلى رفع علم إسرائيل على سطحه، ونصب شمعدان كبير في الأعياد اليهودية.

وتناول التقرير اعتداء المستوطنين على مقام "يقين" الأثري في بلدة نعيم شرق الخليل، واخطار الاحتلال بمنع ترميمه.

وأشار إلى هدم قوات الاحتلال أحد المساجد في قرية دوما جنوب نابلس، وحفر خندق بأرض وقفيه في أريحا، بعمق حوالي 2.5 متر، وبعرض حوالي 1.5 متر، وبطول حوالي 400 متر.

وقال وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، إن المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي يواجهان تصعيداً إسرائيلياً غير مسبوق في ظل زيادة معدلات الاقتحام، والتهويد، من قبل الجماعات الاستيطانية.

وبين أن خطط الاحتلال من شرعنة الرحلات المدرسية للأقصى، والصلوات الصامتة، وجملة التهديدات وحملات التحريض تستدعي وقفة جادة وسريعة لإنقاذ الأقصى والابراهيمي، مؤكداً أن الاجراءات والقرارات الإسرائيلية لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة دفاعهم عن مقدساتهم، مهما بلغت الهجمة الإسرائيلية الشرسة بحق القدس والأقصى وباقي المقدسات.

أخبار ذات صلة

مجدلاني: قرار الكويت منع دخول السفن المحملة بالبضائع لدولة الاحتلال بمثابة دعم سياسي لشعبنا

مجدلاني: قرار الكويت منع دخول السفن المحملة بالبضائع لدولة الاحتلال بمثابة دعم سياسي لشعبنا

ماكرون وبن سلمان: يجب وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تهدد حل الدولتين

ماكرون وبن سلمان: يجب وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تهدد حل الدولتين

&#34;رأفت&#34; يدين سياسة الإعدامات الميدانية ويطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

"رأفت" يدين سياسة الإعدامات الميدانية ويطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

التربية تطلق منصة تفاعلية جديدة بعنوان: (ثانوية أون لاين)

التربية تطلق منصة تفاعلية جديدة بعنوان: (ثانوية أون لاين)

الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولي أن يوقف الكيل بمكيالين ومعاقبة إسرائيل

الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولي أن يوقف الكيل بمكيالين ومعاقبة إسرائيل

الاحتلال يجبر عائلات من خربة ابزيق بالأغوار على مغادرة مساكنهم

الاحتلال يجبر عائلات من خربة ابزيق بالأغوار على مغادرة مساكنهم

بداية قلقيلية: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة الشروع بالقتل

بداية قلقيلية: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة الشروع بالقتل

المركز الإنسان للديمقراطية يندد بجريمة الإعدام في القدس المحتلة

المركز الإنسان للديمقراطية يندد بجريمة الإعدام في القدس المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: قرار الكويت منع دخول السفن المحملة بالبضائع لدولة الاحتلال بمثابة دعم سياسي لشعبنا

مجدلاني: قرار الكويت منع دخول السفن المحملة بالبضائع لدولة الاحتلال بمثابة دعم سياسي لشعبنا

&#34;رأفت&#34; يدين سياسة الإعدامات الميدانية ويطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

"رأفت" يدين سياسة الإعدامات الميدانية ويطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

التربية تطلق منصة تفاعلية جديدة بعنوان: (ثانوية أون لاين)

التربية تطلق منصة تفاعلية جديدة بعنوان: (ثانوية أون لاين)

&#34;الأوقاف&#34; تنشر مجمل انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى والإبراهيمي الشهر الماضي

"الأوقاف" تنشر مجمل انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى والإبراهيمي الشهر الماضي

الاحتلال يجبر عائلات من خربة ابزيق بالأغوار على مغادرة مساكنهم

الاحتلال يجبر عائلات من خربة ابزيق بالأغوار على مغادرة مساكنهم

بداية قلقيلية: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة الشروع بالقتل

بداية قلقيلية: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة الشروع بالقتل

المركز الإنسان للديمقراطية يندد بجريمة الإعدام في القدس المحتلة

المركز الإنسان للديمقراطية يندد بجريمة الإعدام في القدس المحتلة

&#34;حماية&#34; يدين استمرار سياسة الاعدامات الميدانية ويطالب بفتح تحقيق في جريمة إعدام (سليمة)

"حماية" يدين استمرار سياسة الاعدامات الميدانية ويطالب بفتح تحقيق في جريمة إعدام (سليمة)

منوعات

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

الممثل الأمريكي جورج كلوني يرفض مبلغ خيالي مقابل العمل ليوم واحد

الممثل الأمريكي جورج كلوني يرفض مبلغ خيالي مقابل العمل ليوم واحد

شاهد: لحظة وصول جاستين بيبر وزوجته إلى السعودية لإحياء حفل ضخم

شاهد: لحظة وصول جاستين بيبر وزوجته إلى السعودية لإحياء حفل ضخم

بطريقة رومانسية.. طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بطريقة رومانسية.. طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد زوجته

فنانة إماراتية تدعم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها &#34;المهم تكون مرتاحة&#34;

فنانة إماراتية تدعم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها "المهم تكون مرتاحة"

ياسمين عبد العزيز لزوجها &#34;قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله&#34;

ياسمين عبد العزيز لزوجها "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"

أحلام توقف فرقتها الموسيقية عن العزف خلال حفلها.. ما السبب؟

أحلام توقف فرقتها الموسيقية عن العزف خلال حفلها.. ما السبب؟

حمو بيكا يحصل على هدية ثمينة من السعودية.. ما هي؟

حمو بيكا يحصل على هدية ثمينة من السعودية.. ما هي؟

شيرين تصدم الجمهور في أول ظهور لها بعد انفصالها

شيرين تصدم الجمهور في أول ظهور لها بعد انفصالها

حسن الرداد يوجه رسالة إلى سمير غانم &#34;إيمي أمانة برقبتي&#34;

حسن الرداد يوجه رسالة إلى سمير غانم "إيمي أمانة برقبتي"

عربي

البرهان: مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة

البرهان: مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة

بدءًا من الغد.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية تستمر لخمسة أيام

بدءًا من الغد.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية تستمر لخمسة أيام

الإمارات: طائرات &#34;رافال&#34; الفرنسية ليست بديلاً عن صفقة &#34;إف -35&#34; الأمريكية المرتقبة

الإمارات: طائرات "رافال" الفرنسية ليست بديلاً عن صفقة "إف -35" الأمريكية المرتقبة

الأردن تتخذ إجراءات بحق 39 منشأة لعدم اتباعها التدابير الوقائية الخاصة بـ(كورونا)

الأردن تتخذ إجراءات بحق 39 منشأة لعدم اتباعها التدابير الوقائية الخاصة بـ(كورونا)