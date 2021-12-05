بداية قلقيلية: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة الشروع بالقتل





رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي لؤي الحمارشة وعضوية القاضي محمد جرادات والقاضي أسماء زامل حكماً بإدانة المتهم (م،ع) بتهمة الشروع بالقتل سنداً لأحكام المادة 328/3 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان ابو شنب وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.