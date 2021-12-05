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بدءًا من الغد.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية تستمر لخمسة أيام

بدءًا من الغد.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية تستمر لخمسة أيام
محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (عكاظ) السعودية، عن مصادر دبلوماسية سعودية، أن محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، سيبدأ غداً الاثنين جولة رسمية خليجية، تستمر لخمسة أيام.

وأعلنت المصادر السعودية وفق الصحيفة، أن ولي العهد سيستهل جولته؛ وهي الأولى له بعد القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا (غربي السعودية) في كانون الثاني/ يناير الماضي بزيارة سلطنة عمان، ثم البحرين وقطر والإمارات والكويت.

وأضافت (عكاظ)، أن الزيارة تركز على تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي الست في جميع المجالات، ومن أبرز الموضوعات في جدول أعمال الجولة "مناقشة الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وتؤكد الجولة على "مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، إضافة إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216."

ومن المقرر وفق الصحيفة السعودية، أن يتم خلال الجولة "التأكيد على أهمية رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، والتطورات على الساحة العراقية في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، والوضع في سورية وليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية، ورفع وتيرة التعاون؛ ومنها الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والاتصالات بين دول المجلس الست".

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